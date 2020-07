Mujer se niega a usar mascarilla porque arruina su maquillaje; la llaman Lady Maquillaje

Durango.- En redes sociales circula el video donde una una mujer se niega rotundamente a utilizar mascarilla porque le "puede dañar el maquilla". Como era de esperarse el video se viralizó en poco tiempo y ahora los usuarios la llaman #LadyMaquillaje.

La usuaria Malu MN, aparentemente empleada del Centro de Salud de Santiago Papasquiaro en Durango, fue quien compartió la grabación desde su cuenta de Facebook, donde aprovechó para hacer una queja sobre las personas que se niegan a seguir las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Así la gente de agresiva, prepotente e inculta uno hace su trabajo y así no se puede después no se quejen de que no se les atienda cuando todos se enfermen", escribió.

En la grabación se puede ver claramente que la mujer apodada como "Lady Maquillaje", porta incorrectamente una mascarilla. De acuerdo a información del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el cubrebocas debe cubrir boca y nariz en su totalidad.

A pesar de esta situación, la mujer sigue negándose a seguir las medidas de higiene e incluso reta a la empleada para que llame a las autoridades.

Si le vas a hablar a la policía háblale, no estoy haciendo nada malo, el spray no me lo vas a echar porque me vas arruinar la pintura, ¿cómo la hacen de emoción no?", dijo.