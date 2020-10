Mujer se pone mascarilla de cúrcuma y termina con la cara amarilla por dos días

Mundo.- La cúrcuma de los mejores condimentos de la cocina asiática, utilizado especialmente en la India y el sudeste asiático. Este es la base de varios platillos estándar en dicha región del mundo. Este es uno de los ingredientes principales del curry, no es necesario entrar en más detalles.

Por si fuera poco, también se puede utilizar como mascarilla para evitar el acné, la pigmentación y la irritación de la piel en el campo de la belleza y el cuidado facial, solo por nombrar algunos ejemplos de Health Line.

Una chica que utilizo este condimento como una mascarilla, sufrió un pequeño inconveniente por usarlo de más, ya que su rostro quedó completamente amarillo, ella comentó en sus redes sociales: “Mi madre me dijo que la cúrcuma es muy adecuada para las mascarillas, pero ¿por qué no sale la cúrcuma cuando la lavo?"

"¡Usas demasiada cúrcuma! La he usado en una mascarilla antes, pero nunca me dejó manchas amarillas. La próxima vez intenta mezclarla con avena y leche en polvo, pero no la mezcles solo con cúrcuma", le respondió una usuario. Al mismo tiempo, otra persona señaló que es bueno mezclar la cúrcuma con miel antes de aplicarla en el rostro.

La joven tuvo que esforzarse mucho para quitarse el amarillo de la cara y, afortunadamente, pudo hacerlo, pero pudo haber sido mejor dejarlo y así evitar comprar un disfraz de Halloween.