Mujer tuvo que decidir entre su pierna o el bebé que llevaba dentro

Un aparatoso accidente de motocicleta puso a Caitlin Conner en el abrumador dilema de decidir entre salvar su pierna o el bebé que cargaba en su vientre.

Era 2017. Caitlin Conner viajaba en motocicleta junto a su esposo, Jaylon, cuando una mujer que utilizaba el teléfono mientras conducía los atropelló estrepitosamente.

"Volé de la parte trasera de la moto. Recuerdo rodar y patinar hasta que se detuvo. Me senté y miré mi pierna, y mi tobillo izquierdo estaba hacia adentro", recuerda.

Mientras su esposo era enviado a un hospital cercano, a Caitlin la trasladaron a bordo de un avión. Cuando le administraban medicamentos para el dolor y tomaban muestras de su sangre, le preguntaban si estaba embarazada, pero ella no lo sabía... luego se desmayó.

Me desperté durante la noche con mi familia a mi lado, tratando de comprender cuánto tiempo había pasado.

Los primeros diagnósticos arrojaron que la mujer tenía los huesos de sus pies y tibia distal rotos, una arteria cortada y quemaduras causadas por la fricción que hizo al deslizarse en el asfalto. Entonces vino la sorpresa:

La enfermera entró y dijo 'oh bien, estás despierta. Queremos decirte que estás embarazada", relata.

Ella no lo sabía, pues las pruebas de embarazo que había tomado arrojaban resultados negativos. La situación se complicó el doble: Caitlin tuvo que ser sometida a seis cirugías para intentar salvar su pierna y tomar una gran cantidad de medicamentos contra el dolor.

Sin embargo, todo llegó a un punto crítico, y ella se vio en el aterrador dilema de decidir entre perder su pierna y salvar a su bebé, o bien conservar su pierna y someterse a más intervenciones.

Caitlin no tuvo que pensarlo a fondo, decidió que su única prioridad era salvar a su bebé, sin importar que ello implicara quedarse sin su pierna.

"Tan pronto supe que estaba embarazada, tenía a alguien más a quien cuidar, así que no me concentré en mí misma. Todo era sobre el bebé. Mi pierna no me definió como persona, pero el bebé lo haría de alguna manera".

Tras la amputación de su pierna, se vio en el nuevo reto de aprender a caminar antes de que su hija llegara al mundo, pues quería darle una buena bienvenida.

Lograrlo no fue sencillo, tuvo que aprender a hacerlo con la ayuda de una prótesis mientras su cuerpo seguía experimentando cambios debido a su embarazo, pero ella estaba decidida.

Ocho meses después, nació en perfecto estado de salud su bebé, a quien llamó Tinley.

Su hija la ha motivado a superarse con nuevos retos, pues la mujer ha cometido la hazaña de convertirse en toda una atleta practicando actividades como el ciclismo, la natación, el CrossFit y muchos otros deportes.

"Comencé a hacer CrossFit porque necesitaba desarrollar músculo. Comencé a hacer la mayor cantidad de deportes posibles y encontré un amor por los tritlones, la natación, el ciclismo, el esquí, el patinaje artístico y el boxeo", explicó.

Fue así que Caitlin se convirtió en una para-atleta competitiva e incluso llegó a fundar una organización sin fines de lucro, "Be More Adaptative", la cual se encarga de apoyar deportes adaptativos para integrar a más personas.