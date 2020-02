Mujeres crean la "Tusa feminista" para combatir el "amor tóxico"

"Tusa", la exitosa canción de Karol G y Nicki Minaj, tiene ahora una versión feminista para combatir el "amor tóxico" en pro de los derechos de las mujeres.

Fue el colectivo feminista "Enredadas" quien compartió la nueva versión del famoso hit, la cual se caracteriza por una nueva letra contra las clásicas creencias del "amor romántico".

La "Tusa feminista", como han bautizado a esta nueva canción, resalta la importancia de no permitir que los hombres manipulen ni mantengan actitudes posesivas sobre las mujeres, así como el aliento necesario para superar una relación destructiva.

"Ya no tiene excusa

hoy salió con su amiga

dizque pa matar la tusa

Se cansó de ser buena

ahora es ella quien disfruta

que porque el novio le pagó mal

ya no se ve sentimental

dice que por otro ya no llora

Pero si le ponen la canción

le da una emoción tottal

bailando se comienza a curar

pero él la sigue acosando

se ve que la quiere manipular

finge que no la va a controlar".

La letra fue modificada por las nicaragüenses Carolina Navarro y Daniela Echavarría como parte de la campaña "No Soy Yo es tu Violencia", y se ha vuelto todo un éxito en redes sociales, donde ha rebasado las 23 mil reproduccines y ha sido compartida más de 590 veces.

No más toxi-amor con ataduras, tengo claro que no es mi culpa. Y ahora estoy aquí, y sé que no estamos solas", se escucha en la canción.