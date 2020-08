Myke Tyson se vuelve viral tras mostrar un fuerte golpe en cámara lenta (VIDEO)

Estados Unidos.- El boxeador estadounidense Mike Tyson, quien es un ex campeón mundial de peso pesado, se ha vuelto viral en redes sociales a sus 54 años de edad, pues durante las últimas horas una oleada de comentarios se registraron debido a que mostró cómo entrena para volver al ring después de 15 años. Su regreso a los combates será el 28 de noviembre, ahí se enfrentará a Roy Jones Jr., de 51 años, en Los Ángeles.

El ex monarca de los pesos pesados brilló en las noticias de hoy, el conocido como "Iron Mike", sigue entrenando bajo el mando del brasileño Rafael Cordeiro, quien durante esta semana compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se muestra al estadounidense entrenando en cámara lenta.

Este nuevo video viral protagonizado por el boxeador estadounidense es uno de varios clips que se han viralizado desde que Mike Tyson inició su primer entrenamiento con el brasileño desde el pasado 1 de mayo. "No sabía qué pasaría cuando llegó. No había golpeado con guantes en casi diez años, así que no esperaba ver lo que vi. He visto a niños de 21 y 22 años con la misma velocidad y fuerza". Comentó Cordeiro.

Hubo un tiempo en que Mike Tyson fue considerado el mejor libra por libra entre los pesos pesados, pues su poder de ataque lo convirtió en una de las personas mas peligrosas del mundo. Según su último video de ejercicios, puede volver a demostrarlo en tres meses. Para Roy Jones Jr., esta no es una buena noticia.

