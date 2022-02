¡Nada apto para menores! Así fue el resultado de un tatuaje de Rocket de Marvel

Una joven mujer residente de Estados Unidos decidió tatuarse al adorable Rocket, uno de los personajes más queridos de la saga de Marvel, Guardianes de la Galaxia, pero el resultado no fue el que ella esperaba, pues quedó con una apariencia no apta para todos.

El tatuaje de la joven se hizo viral en diferentes redes sociales, pues su resultado no es nada apto para menores de edad, el video fue compartido en TikTok por Courtney, quien mostró la colocación de una arruga en la ropa del personaje en su rodilla izquierda, en una plantilla sin colorear, lo que para ella y muchos tenía una forma del miembro masculino.

En un video de seguimiento, la joven mujer mostró el modelo para su tatuaje y nos enteramos por la tiktoker que el tatuador decidió seguir la plantilla demasiado cerca, ignorando la línea en una rótula que parecía cuestionable a simple vista.

Ante el inesperado tatuaje, Courtney, se encuentra en busca de otro tatuador para que lo mejore y rectifique la forma del pene.

En los comentarios de TikTok la joven mujer comentó: "Sí, lo estoy colorenado. Sí, estoy buscando un artista diferente (...) no, no le voy a dar piernas, estará de rodillas. No, no lo haré rojo".

La usuaria de TikTok destacó que a pesar de la situación por el tatuaje mal hecho, consiguió miles de "likes" pero también muchos comentarios que hicieron que ella se hiciera viral.

El video del tatuaje de Rocketen TikTok tiene más de 2.1 millones de reproducciones y todo indica que seguirá creciendo pues es muy curioso el resultado.