¿Nadie falleció? Entre lágrimas, confirma que su amigo murió en el Querétaro vs Atlas (VIDEO)

Los heridos por la pelea campal que se llevó a cabo la tarde del sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora ya se cuentan por decenas, pero la opinión pública, personas en redes sociales e información de algunos medios indican que las versiones oficiales se quedan cortas ante la trágica realidad.

Prueba de ello es que 24 horas después aún no hay un solo muerto reportado por las autoridades, cuando las primeras informaciones hablaban de al menos entre 15 y 17. Uno de ellos era Arturo Buenrostro, un hombre que asistió al Querétaro vs Atlas pero no logró regresar a casa.

Así lo confirmó entre lágrimas una mujer cuyo nombre no fue revelado, pero declaró a medios de comunicación lo que muchos defienden en sus cuentas de redes sociales: sí hubo muertos en la pelea de barras.

La fémina aseguró que, hasta el momento de la entrevista, además de su amigo fallecido en el Querétaro vs Atlas también había varios aficionados desaparecidos. Sin dar la fuente, resaltó que se habla de hasta 32 personas muertas.

El video de la interlocución fue subido realizado y subido a redes sociales por la página "Guardia Nocturna", sin embargo no hay otras pruebas certeras de lo dicho por la mujer.