Narra entre lágrimas su presunta violación en estremecedor video

Guadalajara.- "Me está fallando mucho mi plataforma, pero deja inicio el viaje para que te quedes tranquila", le dijo el supuesto conductor de Uber a Osiris Méndez, quien comenzó la narración de su presunta violación en un video, que ahora tiene miles de visitas.

La joven de Guadalajara contó su desgarradora experiencia a través de su canal de Youtube, cuando esa noche se disponía a salir de su trabajo en la madrugada de lo que había sido un aparente día normal.

Osiris narró, con un nudo en la garganta, que tras uno minutos de haber ingresado a la unidad, pudo darse cuenta que el mapa de la aplicación no se movía, lo que detonó la certeza de que el hombre no había iniciado realmente el viaje con la aplicación.

Le dije por favor cancela el servicio, ya no lo quiero. Déjame aquí o regresame por favor a donde me recogiste, le pidió.

Cuando ella había presentido el peligro, recordó que con su papá tenía una especie de "código" para estos casos, y que cuando ella le enviara su localización vía un mensaje, él entendería que algo no andaba bien e iría tras su búsqueda.

Tras unos momentos de incertidumbre, el conductor estacionó el vehículo y le dijo: 'Ya valiste verga', haciendo real la pesadilla que ella en un principio imaginó.

Me empezó a insultar y me pidió todas mis pertenencias, incluyendo tarjetas de crédito y nips. Luego me amenazó de muerte.

La joven Osiris hizo por darle todo lo que tenía sin oponer resistencia, pues hasta ese momento creía que se trataba de un simple asalto, pero el hombre no acabaría ahí.

Cuando ella dio sin protestar la clave de sus tarjetas, dinero en efectivo y su celular, ella estaba en el asiento trasero y fue testigo de cómo él empezó a tocarla por encima de la blusa y por dentro de su ropa interior, mientras ella no podía hacer nada para impedirlo por el shock, y el miedo.

El hombre supuestamnete le pidió que le hiciera sexo oral y la forzó con las manos a realizar la tarea, y después, entre gritos y amenazas de muerte, la tomó de la cintura hasta el asiento del conductor, donde se hallaba sentado él, para bajar sus bragas y forzar su penetración.

Osiris presuntamente fue forzada nuevamente a hacerle sexo oral al hombre cuando este acabó una primera vez cuando se hallaba en el asiento del conductor. Después el agresor empezó a contar cosas de su vida, y en los hechos contados por Osiris, ella intuyó que había sido para despistarla.

Esto debido que el hombre tenía una historia de despecho con una relación pasada, y que su verdadero trabajo era el de piloto, y para "comprobar" tal versión, mostró el interior de su cartera, que según Osiris tenía un fajo abultado de billetes de quinientos pesos.

Gracias a la ubicación en tiempo real su papá pudo localizar el vehículo del sujeto y los alcanzó frente a un oxxo, pero el daño estaba hecho, y ella había sido abusada una segunda vez en el asiento de atrás.

Mi papá lo alcanzó a ver y le dijo que se bajara del coche pero él se arrancó a toda velocidad. Luego me preguntó si lo conocía y mentí, le dije que no, contó.

La alta velocidad provocó que el automóvil se derrapara por unas pistas de skate.

Yo estaba mareada, a punto de desmayarme. Me sentía muy mal. Pero al momento de chocar me di cuenta que no estaba armado, sin embargo, no podía correr porque traía tacones.

En ese momento un indigente que presenció la escena los alcanzó para preguntarles a ambos si se encontraban bien, a lo que el agresor respondió huyendo.

Le pedí ayuda pero no me quiso ayudar. Me quité los tacones porque era mi oportunidad para correr. Ningún carro quiso pararse a ayudarme hasta que llegó mi papá. Fue un alivio verlo".

Osiris impuso una denuncia inmediatamente, sin embargo, asegura que la policía al principio la trató muy mal y cuestionó su historia. Por fortuna, en el coche se encontraron muchas pruebas que revelaron la identidad del hombre, como un teléfono e indicios biológicos como muestras de semen.

"Estoy muy agradecida con la fiscal porque estuvo presionando mi caso. Él ahora está detenido, está en la cárcel, en espera de juicio".