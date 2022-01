Necesito que me ayuden ¡Por Dios!: La súplica de un hombre antivacunas arrepentido

Argentina.- Un profesional de la salud de Argentina, compartió a través en sus redes sociales un mensaje inesperado de un hombre antivacunas que le recomendó a su hermana no vacunarse contra el Covid-19, sin embargo ahora su familiar se encuentra en estado crítico.

El médico a través de su perfil de Twitter @mariofitzm, compartió una conversación de Twitter con el hombre antivacunas, donde le pedía ayuda y le ofrecía disculpas por haberle dicho a su hermana que no se inmunizara contra el coronavirus.

La mujer de 53 años y hace varios días que se encuentra intubada en estado crítico.

El Doctor Mario Fitz Maurice, jefe de arritmias del porteño Hospital Rivadavia en Buenos Aires y decidió compartir el mensaje para crear conciencia sobre la difusión de desinformación en la pandemia de Covid-19.

"Hola doctor buen día. Lo molesto nuevamente porque mi hermana no está evolucionando bien, los médicos me dicen que su oxígeno es muy bajo aún con el respirador y dada vuelta. Me siento culpable por haberle dicho que no se vacune. Le pregunto ¿Si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor no quiero que se muera mi hermana, fui un boludo pero necesito que me ayuden por Dios". Dice el mensaje del hermano de la mujer que se encuentra en estado crítico.

Mensaje del hombre que convenció a su hermana a no vacunarse / Foto: Captura

El doctor dijo así hay cientos de casos de personas que no quieren escuchar al personal de la salud.

"No quiero imaginar la sensación de impotencia que le generan a usted Doc", respondió una usuaria de Twitter.

El profesional de la salud, quien es director del Instituto Nacional de Arritmias (INADEA), decidió compartir en público el caso de un antivacunas que por "negación inicialmente por ignorancia" y espera generar conciencia y demostrar la importancia de la inoculación.

El doctor afirma que por suerte en Argentina la gran mayoría de la población aceptó las vacunas, aunque todavía existe la pequeña minoría "ruidosa" que quiere sobresalir e ir en contra.

