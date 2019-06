Neon Genesis Evangelion se estrena hoy en Netflix

El día de hoy se estrena en Netflix el popular anime Neon Genesis Evangelion en la pantalla chica, esta clásica animación era esperada por los fans, la cual fue anunciada el pasado 27 de noviembre de 2018.

La serie consta de 26 capítulos originales de la serie, además de las películas de Evangelion, Neon Genesis Evangelion: "The End of Evangelion" y "Neon Genesis Evangelion: Dead and Rebirth".

Esta es una serie considerada como una obra de culto de la animación japonesa y ha influenciado a otros animes de subgéneros mecha (robots gigantes).

Su creador, Hideaki Anno y animada por el estudio Gainax, relatan la historia de la supervivencia de la humanidad al enfrentar a seres de origen desconocido llamados "ángeles" y la única manera de hacerles frente es utilizando mechas humanoides conocidos como EVA.

Activa tu campo AT, evita el Tercer Impacto, móntate en tu EVA, reconoce este techo y recupera la lanza de Longinus. La serie 'Neon Genesis Evangelion' ya disponible. pic.twitter.com/9DYaxpQvU7 — Netflix España (@NetflixES) June 21, 2019

El protagonista, un adolescente llamado Shinji Ikari es uno de los jóvenes encargados de pilotear el EVA para defender al mundo de estas calamidades.

Junto a Rei y Asuka, tienen que enfrentar a los ángeles para salvar a la humanidad pero los problemas que tendrán van más allá.

Hasta el momento no se sabe si más películas de la franquicia que forman parte de Rebuild of Evangelion también llegaría a la plataforma.