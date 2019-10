Niña se niega a resolver problema matemático por creer que ofende a mujeres

Utah, Estados Unidos.- Una niña de 10 años se negó a resolver un problema de matemáticas que le encargaron en su escuela por considerar que era ofensivo para las mujeres.

Rhythm Pacheco acude a una escuela primaria en Utha, Estados Unidos, y al negarse a realizar el ejercicio matemático que le dejaron dio una gran lección a sus maestros y compañeros de clase.

Naomi, la madre de la pequeña Ryhthm, dijo a medios locales que se percató de lo sucedido mientras revisaba los apuntes de su hija y miró que se había negado a responder uno de los problemas matemáticos por creer que humillaba a las mujeres por su peso.

El problema consistía en comparar el peso de tres mujeres e indicaba a la alumna señalar quién de ellas era la más pesada.

“QUÉ!!!! Esto es ofensivo. Lo siento, no voy a corregir esto, no es bueno”, escribió la niña junto a la actividad que le habían puesto.

Por pensar que tal vez su maestra podría tomar mal su anotación, se dio a la tarea de explicar la razón por la cual no quiso responder al problema.

“No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno. Con amor, Rhytm”.

Por fortuna, la maestra de Ryhthm se tomó de buen modo la anotación de su alumna y manejó la situación de manera acertiva.

"(Su maestra) le dijo que entendía que estuviera molesta por esto y que no tenía que escribir la respuesta", contó Naomi.

En tanto, los padres de Ryhthm dijeron sentirse plenamente orgullosos de su hija por defender lo que cree justo.