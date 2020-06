Niña tierna pide paciencia a su mamá para que no la regañe y se vuelve viral

La pandemia de Covid-19 ha obligado a millones de estudiantes a tomar clases en casa, desde pequeños hasta jóvenes universitarios, sin embargo, esto no ha sido nada fácil para los padres.

Una muestra de ello es el siguiente video que causó ternura en todo Internet, se trata de una madre que intenta explicar a su hija una de sus actividades escolares, pero parece que la pequeña no anda para nada bien.

En el video da la impresión de que no es la primera vez que la practican dicha actividad, por lo que la mamá comienza a desesperarse y es ahí cuando la niña da un mensaje contundente y sobre todo muy tierno.

Mami aquí nadie se tiene que enojar conmigo, ni me tienes porque regañar, tienes que tener paciencia. Se me olvidó una letra que todavía no me sé, entonces tu me ayudas porque tu eres mi mami del alma".