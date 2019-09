Niño busca a su peluche favorito, lo perdió en Toluca

Toluca, Estado de México.- Una mujer aparentemente la madre de un niño informó en su perfil de Facebook que su hijo había perdido a su dinosaurio de peluche a quien llama "Babysaurio" y pide que si alguien lo vio o se lo encontró lo regrese.

El peluche a quien llama "Babysaurio" el niño, fue visto por última vez en el parque Bicentenario de la ciudad de Toluca.

"Ha sido terrible estar sin él" porque es su peluche favorito y lleva varios años, viajando, comiendo y hasta durmiendo con él, escribió la madre del niño en su cuenta de Facebook, con la foto del peluche.

El peluche lo perdieron entre los últimos días de agosto y primero del presente mes.

En la publicación de la usuaria identificada como Sem García, se muestran imágenes del querido peluche y del niño pegando letreros en postes de su búsqueda.

La publicación de la madre del niño ha sido compartido más de 40 mil veces y ha generado 19 mil reacciones.

Para quienes o quien encuentre a "Babysaurio" compartieron sus correos electrónicos para recibir la información sobre el pardero del peluche favorito de su hijo.

"Por favor no me digan que le enseñemos a dejar ir, este post essólo por si alguein sabe algo de él, lo único que queremos es hacer el intento de encontrarlo obvio no nos vamos a aferrar simplemente estamos haciendo el intento de recuperarlo", finalizó la mamá del menor.

