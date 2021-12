Niño de cinco años de edad con cáncer muere en los brazos de Santa Claus

Tennessee, Estados Unidos.- Un niño de cinco años con cáncer murió en los brazos de Santa Claus, mientras realizaba una visita a un hospital donde se encontraba hospitalizado el menor en Knoxville en Tennessee, Estados Unidos.

La triste historia de lo sucedido se ha viralizado en redes sociales a pesar de que ese hecho sucedió hace algunos años, y es que para todos es una experiencia despierta la inocencia y la ilusión de un niño que a pesar de todo continúa creyendo en Santa Claus.

Esta experiencia es protagonizada por Eric Schmitt-Matzen, un hombre de 60 años, que cada Navidad se caracteriza del personaje de Papá Noel y visita los hospitales para darle algo de esperanza a los niños que se encuentran hospitalizados y pasarán las fiestas ahí.

Schmitt-Matzen relató a Knoxville News Sentinel y CNN que una enfermera previamente conocida, lo llamó de urgencia para que fuera a visitar a un niño con cáncer de cinco años cuyo mayor deseo era conocer a Santa Claus.

"Mi teléfono sonó… Del otro lado de la línea era una enfermera que conozco, ella trabaja en un hospital, me comentó que había un niño de 5 años, que estaba muy enfermo y su mayor deseo era conocer a Santa Claus", comentó Schmitt-Matzen.

A pesar de que el hombre pensaba primero vestirse con el traje completo de Santa, la enfermera le dijo que solo se pusiera lentes y tirantes, porque no había mucho tiempo antes de que el menor muriera debido a su grave estado de salud.

"El pequeñín estaba muy débil, se veía como si ya estuviera listo para dormir eternamente, me vio y sonrió, yo me senté en la orilla de su cama y le dije: ¿Acaso escuché que te vas a perder la Navidad? ¡De ninguna manera te puedes perder la Navidad!… ¿sabes una cosa?, ¡Eres mi duende número uno, el favorito!, entonces el niño iluminó su rostro y me preguntó '¿De verdad?" explicó Eric.

Relató que le dio un regalo, se trató de un juguete de la serie de televisión infantil Paw Patrol; el menor lo abrió con mucho esfuerzo “ mientras en su carita se formaba una sonrisa, luego se incorporó para darme un gran abrazo".

Eric Schmitt-Matzen dijo que el menor incluso le dijo que escuchó que iba a morir, por lo que preguntó “¿Cómo sabré a dónde voy cuando llegue?", a lo que el Santa respondió "Cuando llegues, tú les dices que eres el duende número uno de Santa y vas a entrar de inmediato".

Aun entre los brazos de Santa y mientras hablaban sobre aquello ante la vista expectante de sus padres desde fuera la sala, el niño finalmente falleció abrazado a Papá Noel mientras la mamá del menor entraba corriendo hacia su hijo.

"Le entregué a su hijo y me fui de inmediato. Me afectó tanto que me cuestioné si debía volver a interpretar a Santa Claus", finalizó Eric.

Esta historia se ha viralizado durante todos los años cuando las fiestas navideñas llegan, ya que representa la esperanza e inocencia de un niño, sin embargo Knoxville News Sentinel se encargó de afirmar que no habían podido verificar los hechos relatados en la historia, ya que Eric Schmitt-Matzen no quiso revelar los nombres de los involucrados ni el hospital donde sucedió.