Niño llora histérico por rana que saltó a su boca (video).

Reino Unido.- Un niño se hizo viral luego de que entrara en shock porque una rana saltó a su brazo y posteriormente a su boca en Reino Unido.

El en video que circula en las redes sociales y que posteriormente se hizo viral se observa al niño histérico por que la rana se encuentra en su brazo, luego de unos segundos y tras pedir ayuda a su madre, quien empeoró las cosas al tocar el animal con el dedo, pues ocasionó que la rana saltara del brazo a la boca del pequeño.

El video llamó la atención de los usuarios de las redes sociales por el actuar de la madre, pues algunos cuestionan la actitud de la mujer mientras que otros solo les parece divertido el video.

El niño soy yo y la rana los exámenes :) pic.twitter.com/xDeDPABcWe — miguelneri29 (@miguelneri29) 21 de mayo de 2019

La escena, aparentemente grabadas en un patio o parque, han divertido a miles de usuarios y ha generado un sinfín de comentarios.

"Jajajajaja no manches pobre niño jajaja ese video si es viral me hizo reír mucho, hablando enserio, ojalá no llegue a mayores este susto que se llevo el peke, perdón pero no pude evitar reírme".

"Que mal pobre experiencia así empiezan y terminan con muchas fobias en diferentes cosas", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.