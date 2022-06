Niño ofrece aplicar uñas a cambio de botellas de agua para llevarlas hacia Nuevo León

"Ayúdenos a llevar más agua a Monterrey, gran maratón de uñas, el día lunes 27 de junio de 10 am hasta las 10 pm te aplicaremos uñas , mis hermanas mi familia y ojalá se unan alumnas de mamá será como vayan llegando si tú nos donas (1 paquete de agua) o agua para bebé a cambio te aplicamos (uñas) o gel para esa gente que lo necesita uñas color y glitter por favor a mis seguidoras quien guste donar aunque sea para una botella de agua podemos comprarla ponerle su nombre sé que mucha gente lo agradecerá de corazón gracias. Apoyen por favor no solo con un comentario bonito donen aunque sea para una botellita, compartan para que ese día llegue mucha gente aplicarse uñas y traiga agua".

