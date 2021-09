Niño se niega a quitarse cubrebocas para no desobedecer a su mamá y ¡lo premian con 18 mil dólares!

Estados Unidos.- Mason, un niño de alrededor de 6 años de edad, se negó a quitarse el cubrebocas para una foto del recuerdo del primer año escolar, debido a que su mamá le advirtió que solo podía quitárselo para comer y él "siempre escucha a su mamá", la historia se volvió viral y los usuarios le han regalado más de 18 mil dólares como premio.

Nicole, la madre de Mason, publicó la historia a través de su cuenta de Facebook. El fotógrafo pidió al niño quitarse el cubrebocas para tomarle la foto del primer grado, a lo que Mason respondió "Mi mamá dijo que lo mantenga todo el tiempo, a menos que esté comiendo y lejos de todos".

El fotógrafo le dijo que estaba seguro que estaba bien quitarse el cubrebocas para sus fotografías, a lo que Mason reiteró "No, mi mamá me dijo seriamente que me asegurara de mantenerlo". El fotógrafo le volvió a preguntar "¿Estás seguro de que no quieres quitártelo durante dos segundos?".

"No gracias, siempre escucho a mi mamá", dijo Mason con firmeza.

El fotógrafo no quiso seguir insistiendo así que solo le dijo "Ok, di queso" (expresión para que sonriera).

Mason se volvió viral y los usuarios lo premiaron con 18 mil dólares | Foto: Captura



Nicole, la mamá de Mason, escribió que estaba muy orgullosa de su hijo por cumplir con su palabra "Pero debería haber sido más clara sobre mis reglas en este día", indicó en la publicación de Facebook compartida el 20 de septiembre.

En unos días, la historia de Mason se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios le expresaron felicitaciones por su obediencia a su mamá. Nicole compartió que Mason estaba muy feliz de ver a tantas personas orgullosas de él.

"Mason y yo estamos encantados y con asombro de la derramamiento de amor que hemos recibido por su foto del día escolar. Ha leído muchos de tus comentarios con la mayor sonrisa en su cara! Él está tan feliz de ver a tanta gente orgullosa de él y diciendo que hizo un buen trabajo! (El está orgulloso!) ¡Todos ustedes han alegrado el día de mi pequeño!!... Gracias por mostrarle que su honestidad e integridad marcarán una gran diferencia en este mundo."

Además, la madre informó que ante la insistencia de las personas que preguntan cómo podían enviarle dinero a Mason para premiarlo, abrió un "gofundme" donde pueden hacer sus donaciones.

En tres días, los usuarios enviaron más de 18 mil dólares (más de 360 mil pesos mexicanos) a través de la recaudación de fondos en la página Gofundme y lo siguen felicitando por su firme decisión.