Nintendo toma acciones legales ante PokePrincxss, una influencer con cuenta en OnlyFans

Nintendo ha enviado una orden de cese y desista a la creadora de contenido especializada en Pokémon “Pokeprincxss”, quien ha tenido que cambiar su nombre por “Digitalprincxss”. La demanda se impuso hace dos meses, después de que la influencer, conocida sobre todo por sus contenidos en TikTok y Twitch, registrara su nombre como marca y vendiera merchandising donde aparecían las criaturas diseñadas por Game Freak junto a su mote creativo.

La compañía japonesa contactó con la influencer Pokeprincxss para notificarle que estaba infringiendo el copyright de Pokémon de varias maneras: desde el nick que había registrado a las camisetas que estaba vendiendo. Sin embargo, otros creadores de contenido venden merchandising que usan Pokémon, por lo que ella opina que el motivo para que hayan tomado medidas legales es otro.

La ahora llamada DigitalPrincxss, cuenta con 1,9 millones de seguidores en TikTok, 284.000 en Instagram y 53.000 en Twitch, cree que Nintendo ha puesto el foco en ella porque también sube contenido para adultos en OnlyFans.

“El comunicado fue como: 'En realidad no nos gustas. ¡Eres una trabajadora del sexo!' Y aunque eso no fue lo que dijeron, en su carta pusieron énfasis en que yo soy una artista para adultos y no se afilian a ese tipo de cosas. No quieren que eso arruine la compañía”, aseguró a GameRant.

Es una mier.. porque esto saca a relucir el estigma que hay contra las trabajadoras sexuales”.

PokePrincxss junto a sus muñecos de Pokemón/@digitalprincxss

Tal y como contó en su vídeo que subió a YouTube el pasado viernes, Pokeprincxss dijo entender esta decisión desde el punto de vista empresarial, pero cree que esto se debe a que no estaba bien informada sobre el copyright.

“Quiero decir claro que no estoy intentando hacerme la víctima en esta situación, y solo espero que otra gente pueda aprender de esto y no cometer los errores que yo hice”, dice la hora llamada Digitalprincxss.