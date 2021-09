¡No es fantasía! Crean pastel en forma de chicharrones y se vuelve viral (video)

En redes sociales encuentras de todo pero este pastel con forma de chicharrones se robó la mirada de todos los usuarios de redes sociales y todos desean probarlo.

Este increíble pastel en forma de chicharrones y con todo y su salsa, y limones lo creo un repostero de nombre Iván Zavala, fue el mismo quien mostró las imágenes del pastel en sus cuentas de redes sociales.

La botana de la que tiene forma el pastel la ha probado la mayoría de los mexicanos sino es que todos, es típica en nuestro país y ver un pastel así con todo y bolsita es imposible no quererlo.

La cuenta en TikTok del repostero es Iván Zavala Sugar Art, aplicación donde publicó un video de como preparó el pastel en forma de chicharrónes y ya tiene más de 1.5 millones de reproducciones.

En Facebook e Instagram el repostero contó que tenía mucho tiempo que no realizaba un pastel, pero la inspiración llegó a él y creó este postre que se ha vuelto viral.

"La verdad ya me había resignado a no hacer nada este año pero me puse las pilas y logré terminar el pastel a tiempo soy muy muy fan de los chicharrones con muchísima salsa Valentina y Limón, es un pastel de chocolate, los chicharrones son de chocolate blanco y algunos de fondant, la salsa Valentina es de frambuesa y la bolsa de Almendra ¿cómo te pareció este pastel?", escribió Iván.

El video de TikTok causó revuelo, en el se muestra que la base del pastel está hecha de pan de chocolate y con ayuda de fondant se cubrió, además de que con este ingrediente también se realizaron los chicharrones en forma de rueda, algunos otros son de chocolate.

La bolsa con la que están cubiertos los chicharrones es comestible y sabe almendra, la salsa está hecha con frambuesa. ¿Se te antoja?