"No estoy EXAGERANDO", Andra aclara por qué explotó pidiendo que le llamen "elle"

Hace unos días se viralizó un video en donde una persona no binario explotó durante una clase virtual porque un compañero le llamó "compañera" en lugar de "compañere", el momento quedó grabado y desató decenas de memes.

Luego de que el vide se volviera viral la persona no binario de nombre Andra habló por primera vez sobre lo que pasó en esa clase virtual.

Fue mediante el perfil de TikTok de Andra, en su cuenta @andra_milla donde explicó que tuvo un "breakdown" o un periodo de angustia mental intensa por eso reaccionó así cuando su compañero no la llamó como deseaba.

Andra mencionó en el video que el profesor presuntamente sacó frente a todos sus compañeros el tema sobre una tarea que no había entregado, al justificar que se sintió mal al recibir la vacuna de covid un par dedías antes.

"Yo no interrumpí la clase (...) estábamos hablando de un entregable, el viernes anterior yo fui por la vacuna, me la pusieron, me entí mal dos días, sábado y domingo y entonces lunes pedí una prórroga para la entrega del trabajo que el profe decidió no darme y luego decidió sacar el tema, básicamente insinuando que y era una irresponsable", menciona Andra en el video.

Por lo que su compañero decide hablar sobre el huracán (...) y yo estoy plenamente consciente de eso y de verdad tengoen mis oraciones a todas esas 'personitas' pero ese no fue el punto de la conversación dado que luego pasó a decir 'es que ella y entonces durante mucho tiempo, durante mis tres semestres de universidad (...) siempre me han tratado de "ella" y mi pronombre es "elle", si les molesta ese pronombre también está "él".

Ante lo sucedio la persona no binario agregó también que no le molestan los memes pero dio a conocer que recibió acoso directo en las redes sociales.