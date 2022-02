"No estoy preparado, no sale nada de mi" la repudiada carta de un hombre que no quiere ver a su hija

Por medio de redes sociales una mujer de nombre Daniela compartió una captura de un mensaje de WhatsApp que le mandó su expareja y padre de su hija, en el le decía que se olvidaran de él y que no se sentía preparado para ser papá, que solo se estaba lastimando y que no quería volver a ver a su hija.

Fue por medio de Twitter que Daniela compartió la captura de pantalla donde el hombre le decía que quería cerrar cualquier vínculo con la niña porque no se sentía listo, dicha imagen ya tiene más de 15 mil retuits y miles de comentarios.

El mensaje que el hombre escribió decía lo siguiente:

"Daniela te mando este mensaje para no hacerte esperar más, ni para que haya más problemas y que quede todo en claro, mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla, es muy loco, si, pero prefiero decirlo y no boludear más, el tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa estoy y estoy así, por eso quería que lo sepas porque sos la madre, y no quiero jugar con Gala en ir a buscarla, desaparecer, después ir a buscarla y sin que me salga, me entiendes?, es lo que me pasa, es lo que siento, el día de mañana si me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mi, sufre Gala, sufro yo, no está cómodo, yo tampoco, es así me pasa esto, dirás que hdp, que mal padre, si soy eso pero prefiero ir con la verdad de los que me pasa, no quiero líos, no quiero peleas, su algún día nos cruzamos por alguna casualidad no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todos mal, o con denuncias, etc. Es lo que me pasa, la plata se la voy a seguir dando igualmente siempre. Chau.

Leer más: VIDEO. ¿Cuánto se gana trabajando en un semáforo al día?, artista callejero lo revela

En la carta el hombre dice que se puede arrepentir en un futuro pero que ahorita no se siente preparado, pero que le seguirá mandando dinero a la menor, y aclara que no quiere llegar a pleitos ni denuncias.

Cuando Daniela hizo la publicación lo acompañó con un "Pero mamá siempre tiene que poder...", muchas personas que comentaron la imagen le recomendaron que hiciera todo legal ya que puede que todo pueda ser contraproducente.

Leer más: Video: Policías detienen a un joven y aprovecha para pedirle matrimonio a su novia

En dicha publicación también comentó una expareja del hombre, quien mencionó que él le había hecho lo mismo y que la dejó con un niño, y que se siente orgullosa de ella porque ha podido sacar a su hijo adelante, y le expresó su cariño a Daniela y a su hija.