"No la he pasado bien", Markitos Toys confiesa tener problemas mentales (VIDEO)

Culiacán.- Las enfermedades mentales son un tema más común de lo que muchas personas creen, incluso, hay quienes las padecen sin tener la menor idea. No están mal, aunque así son vistas por un gran sector de la sociedad. Alguien que no tiene la mente cerrada es el youtuber Markitos Toys, quien recientemente confesó ser víctima de un trastorno mental.

Fue en el video de nombre "ASI ESTOY GASTANDO EL DINERO DE LOS CONSULTORIOS MEDICOS | MarkitosTOYS", publicado en el canal de Youtube con su mismo apodo que el joven Marco Eduardo Castro Cárdenas reveló por qué ha estado inactivo en sus redes sociales.

Aproximadamente en el minuto 16 del clip aseguró que en las últimas semanas sus ingresos han disminuido porque no ha publicado videos en la empresa de origen estadounidense ya que su situación personal no ha sido buena. Algo que sus más fieles seguidores han notado desde hace meses.

"Últimamente no la he estado pasando bien, soy honesto, mentalmente. No me sentía bien yo conmigo mismo. Entonces lo que he estado buscando es estar bien conmigo mismo ya sea la paz mental mía", dijo con lenguaje corporal ligeramente nervioso.

¿El líder de los Toys está deprimido?

La depresión es un trastorno mental que no debe ser menospreciado, pues las personas que la sufren no pueden entender lo que pasa por la cabeza de alguien que sí, esto empeora cuando viene acompañada por pensamientos obsesivos.

Debate no puede afirmar que en pleno agosto de 2022 el influencer nacido en Culiacán, Sinaloa, continúe deprimido, ya que en recientes semanas se le ha visto en redes sociales con mejor semblante. Aún así, en el video de nombre 21 DÍAS SIN GRABAR Y ESTE ES EL MOTIVO / MARKITOS TOYS" confesó padecer dicha enfermedad que afecta principalmente a las emociones.

En esa ocasión el joven aseguró desde la playa de Altata, en Navolato, Sinaloa, sentirse decaído, con mal humor y sensible ante la vida, ocasión en que estuvo al borde del llanto. Si quieres leer la nota que publicamos esa ocasión puedes encontrarla con el nombre ""Me dan ganas de llorar, Markitos Toys confiesa estar deprimido y aguanta el llanto".

Este medio de comunicación apoya totalmente a las personas con depresión y cualquier otra afectación mental. En caso de pasar por un mal momento se recomienda asistir con un profesional o llamar a la línea de atención psicológica gratuita de Dr. Simi y Farmacia Similares 800 911 6666 en la extensión número 3.