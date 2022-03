"No les conviene que se sepa", Presunto integrante de barra de Querétaro afirma que hubieron MUERTOS

Querétaro.- Aunque la versión ofrecida por el gobernador Mauricio Kuri González señala que no, miles de personas continúan preguntándose si de verdad no hubo muertos por la pelea registrada en el Querétaro vs Atlas, partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mx. Hoy, un presunto integrante de la barra de Gallos Blancos aseguró que sí (hubieron fallecidos).

Se trata de Víctor Mario Díaz Díaz, quien se identificó como miembro de "Resistencia" y se disculpó con todas las personas afectadas por los hechos violentos registrados el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora.

El hombre afirmó que los muertos en el conflicto del Querétaro vs Atlas no convienen a los líderes de las barras, al mismo club, ni a la Federación Mexicana de Futbol y Liga Mx, a quienes calificó de "mafia".

Leer más: "Había acuerdo con la seguridad", presunto integrante de la barra de Querétaro dice su VERDAD

"A los líderes de las barras, al club y a la mafia del futbol mexicano no les conviene que se sepa la verdad, les conviene que cada 8 días los estadios sean cantinas, lugares que ya no son seguros para las familias y que ni la policía puede controlar", publicó en internet en un comunicado que usó para confesar su culpabilidad.

Explicó que las aficiones afiliadas a equipos profesionales, llamados "barras", son más que grupos de animación que alientan a los jugadores con sus cánticos, son entes con "negros intereses" que fungen como "fuerzas de seguridad".

Leer más: Aficionado de Atlas que resultó lesionado en La Corregidora perdió el ojo: Mauricio Kuri

Víctor Mario Díaz afirmó que los integrantes de las porras reciben beneficios, algunos boletos gratis y otros, como él, venta y distribución exclusiva de ropa, todo esto a cambio de "meter las manos cuando todo se sale de control, defender el territorio".