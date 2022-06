"No les quería decir": Ricardo Salinas esta hospitalizado y tiene una mala noticia

México.- El empresario e influencer Ricardo Salinas, compartió una imagen en el hospital donde dijo que tiene una buena y una mala noticia.

"No les quería decir pero bueno... hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala", escribió Ricardo Salinas en Facebook.

Sus seguidores preocupados comentaron su publicación.

"¡Ánimo! Todo se puede lograr, hasta obtener la total recuperación", se puede leer en los comentarios.

Sin embargo, momentos después compartió un video con el mensaje para sus seguidores.

"Aquí mi mensaje para quienes me escuchan y me siguen, ah y unas palabras para la gente de Gobierno con los cuales he sido algo crítico estos últimos meses... espero y todos escuchen atentos, un abrazo y buen inicio de semana".

Ricardo Salinas Pliego dijo que esta internado en el hospital Ángeles donde tuvo una cirugía en la nariz para arreglarse el tabique.

"Les tengo una buena y una mala: La buena para todos mis fans es que estoy muy bien, la mala para todos mis haters es que estoy muy bien, vengo renovadas energías... aguas con los gobiernicolas".

Sus seguidores le desearon a Ricardo Salinas Pliego pronta recuperación.