¡No lo vas a creer! Salinas Pliego revela por qué usa el reloj en la mano derecha. VIDEO

México.- Este sábado, el empresario Ricardo Salinas Pliego reveló la razón por la que porta su reloj en la mano derecha, en lugar de ponérselo en la izquierda, después de que sus seguidores se lo cuestionaran.

A través de un video subido a su cuenta oficial de TikTok, mismo que fue compartido por el tercer hombre más rico de México en su cuenta de Twitter, el magnate refirió que el motivo por el que usa su reloj en la mano derecha se remonta a cuando estudiaba la escuela secundaria.

"Aquí la historia del porque utilizo mi reloj en la mano derecha", escribió el dueño de Elektra en la referida red social.

Leer más: ¡Serpientes a bordo! Captan en VIDEO a víbora deslizándose dentro de la cabina de avión

Salinas Pliego relató que cuando iba en la secundaria lo abordaron unos vándalos y le quitaron el reloj de la muñeca izquierda, por lo que, a partir de ese momento, decidió ponérselo en la derecha.

"Es una larga historia, porque cuando estaba en secundaria llegaron unos p*nches vándalos a robarme el reloj y me agarraron luego luego la izquierda y se lo llevaron, entonces dije 'para la próxima me lo pongo en la derecha'", mencionó el fundador de Grupo Salinas.

Ricardo Salinas Pliego se caracteriza por su gran actividad en las redes sociales, donde suele compartir muchas cosas sobre su vida diaria, así como lanzar críticas a diferentes situaciones que se suscitan en México y en el mundo.

Ricardo Salinas critica al socialismo

En días recientes, pese a su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Salinas criticó a los regímenes socialistas, como los que se han intentado instalar en algunos países alrededor del mundo.

"Innumerables políticos han buscado seducir a la población ofreciendo una supuesta “igualdad” que tiene enormes costos ocultos: el colapso económico y la esclavitud", refirió hace unas semanas el empresario mexicano.

Citando el libro "Socialism: The Failed Idea That Never Dies" de Kristian Niemietz, Salinas Pliego aseveró que los gobiernos socialistas siempre tienen el mismo destino: "censura, autoritarismo, represión, descontento generalizado, escasez, miseria y emigración masiva".

Leer más: Le robaron el celular y ofreció una recompensa, cuando se lo devolvieron se escapó sin pagar

Las palabras del dueño de Banco Azteca fueron tomadas por muchos internautas como una indirecta al gobierno del presidente López Obrador, ya que a este se le ha criticado por su visión de la riqueza, puesto que ha llamado a la ciudadanía mexicana a no ser "aspiracionistas".