"No me vacuné... creo que fue un error": Las últimas palabras de una estrella de TikTok antes de morir por Covid-19

Estados Unidos.- La estrella de TikTok @atasteofalex, Alexandra Blankenbiller, rogó a sus seguidores que se vacunen pocos días antes de morir de coronavirus.

Alexandra de 31 años de edad, pasó sus últimos días en una cama de hospital en Florida y documentó toda su experiencia en TikTok.

Sin embargo, nueve días antes de publicar su último video en la plataforma, Alexandra dijo que no estaba vacunada y murió lamentablemente debido a complicaciones relacionadas con el coronavirus.

Antes de su fallecimiento, la estrella de TikTok instó a los demás a no dudar y vacunarse para protegerse del virus mortal.

"No tengo mucha energía para hablar, así que intentaré hacerlo rápido", dijo la residente de Jacksonville, Florida a sus 16,300 seguidores en su última actualización de TikTok.

"No me vacuné. No soy anti-vax. Solo estaba tratando de hacer mi investigación. Tenía miedo".

Continuó revelando que creía que su vacilación para ser vacunada había sido un error.

"Creo que fue un error", confesó en el video.

"No debería haber esperado. Si estás al 70% seguro de que quieres la vacuna, ve a buscarla. No esperes. Ve a buscarla. Porque, con suerte, si la obtienes, entonces no terminarás en la hospital como yo ".

El video final de la estrella, filmado desde su cama de hospital, ha sido visto más de 905.000 veces desde que fue subido el 15 de agosto.

Alexandra murió nueve días después, la vloguera de TikTok publicó cuatro videos en su canal durante su estadía en el hospital de Florida.

En uno de los videos, ella habla sobre su decisión de esperar para recibir la vacuna que le salvó la vida y cómo ella y su familia habían planeado ir juntas para recibir la vacuna.

"Está bien tener preguntas, pero les digo que estuve durante semanas pensando en conseguirlo, listo para hacerlo, pero, francamente, esperé porque estaba tratando de convencer a toda mi familia de que lo hiciera al mismo tiempo.", dijo la joven de 31 años antes de su trágica muerte.

"Pero si estás en mi barco y estás esperando convencer a alguien para que lo haga contigo, no lo hagas. Solo vacúnate".

La fallecida estrella, junto con su madre y dos hermanas, habían concertado una cita para vacunarse, pero se enfermaron antes de que pudiera recibir la vacuna aprobada por la FDA.

Desde su muerte, la hermana de Alexandra, quien también fue atacada por el coronavirus, se ha abierto sobre la "desinformación" que rodea a la enfermedad contagiosa.

"No es ningún secreto que esto es algo que debe tomarse en serio", dijo Cristina Blankenbiller.

"Pero hay mucha desinformación ahí fuera".

Después de enfermarse y ser hospitalizada, Alexandra tomó TikTok para hacer su primer video desde su cama de enferma.

"Su video final realmente mostró mucho de quién era ella", dijo sobre su difunta hermana.

"Ella era desinteresada. El tipo de persona que usó sus últimos días para ayudar a otros".