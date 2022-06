“No necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida", chef responde a influencer

México.- Tras exhibir a una influencer colombiana que le propuso un "canje publicitario", el chef Edgar Núñez Magaña hizo hincapié en que le ofende que las personas quieran abusar de su trabajo.

Lo anterior luego de que la influencer colombiana Manuela Gutiérrez le ofreciera publicitarlo mediante sus cuenta de redes sociales si dejaba que ella y su novio comieran gratis en uno de sus restaurantes.

El chef mexicano, quien es dueño de los restaurantes Sud77 y Jacinta, los cuales cuentan con reconocimiento internacional, comentó desde su cuenta oficial de Facebook una publicación hecha por Proceso.

En este sentido, Núñez Magaña explicó que sus cuentas personales en las plataformas virtuales superan en número de seguidores a las que tiene la influencer de Colombia que quería comer gratis en su establecimiento.

“Les voy a explicar a todos con mucho respeto. Yo solo, Édgar, sin contar las páginas de mi restaurante, mis redes juntas la superan 10 veces a las del influencer y eso que no me dedico a vivir de las redes sociales", refirió.

Chef Edgar Núñez responde a influencer que quería comer gratis en su restaurante/Fuente: captura de pantalla

Chef Edgar Núñez responde a influencer que quería comer gratis en su restaurante/Fuente: captura de pantalla

En este sentido, el chef cuestionó en qué beneficiaría a sus restaurantes y a su persona el hecho de salir en el el feed de Instagram de una mujer que no es experta en gastronomía y que únicamente se dedica a subir fotografías en traje de baño.

“¿Qué invierten ellos? Generar contenido no es subir mi contenido, o sea, mis platillos. ¿Quién va a salir beneficiado de esto? ¿Por qué yo querría salir en el feed de una persona que no se dedica a la gastronomía y que solo sube fotos en traje de baño, que no es especialista en gastronomía?”, puso en entredicho.

Asimismo, Núñez Magaña dejó en claro que a él sí le molesta que las personas quieran sacar un beneficio propio con su trabajo sin ofrecer nada a cambio, tomando en cuenta que toda la planta laboral colabora para que los servicios que se ofrecen sean los mejores posibles.

Te recomendamos leer:

“Además una cosa, aquí viene gente famosísima, poderosísima, conocidísima y JAMÁS piden nada regalado, la gente de verdad no tiene que andar presumiéndolo. Para mi TODOS los comensales son iguales, aquí no tratamos mejor o peor a unos que a otros, cuando se sientan, son todos coludos o rabones”, señaló en un comentario adicional a la publicación original.