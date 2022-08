“No podría ser feliz", joven de 29 años rechaza herencia millonaria. Caso VIRAL

Las personas compran billetes de lotería con la esperanza de darle al "gordo" y convertirse en millonarios, es por ello que el caso de una joven que rechazó una herencia millonaria se volvió viral.

Pese a que pareciera algo de "locos" el negarse a recibir la herencia familiar al morir la persona testada, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades, hay personas que sí lo han hecho.

De acuerdo a medios internacionales, la joven Marlene Engelhorn tomó la decisión de rechazar la millonaria cantidad de la que es heredera, debido a que no quiere ser "tan rica" a sus 29 años de edad.

La mujer, estudiante de Lengua y Literatura alemana en Viena, Austria, es reconocida por ser una de las descendientes de los fundadores de la empresa BASF, una de las compañías químicas más reconocidas alrededor del mundo.

Sin embargo, la joven de 29 años tomó la decisión de rechazar el 90% de la herencia millonaria que le tocaba, argumentando que su meta no es tener tanta solvencia económica, puesto que se encuentra en varios movimiento en donde importa el hacer conciencia sobre las clases sociales.

“No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo”, ha mencionado en diferentes entrevistas a medios.

Sus comentarios toman sentido al saber que, de acuerdo a los medios que citan datos de la revista Forbes, la abuela de la mujer de 29 años ocupa el lugar número 687 en la lista de las personas más ricas del mundo.

Asimismo, Marlene ha asegurado que ella no podría ser feliz si aceptara la herencia millonaria que le corresponde, haciendo hincapie en que su convicción es por la equidad y no tiene nada que ver con su voluntad.

“No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, ha referido.

El caso de Marlene Engelhorn se dio a conocer en 2021, ahora, en pleno 2022, a causa de la pandemia de Covid-19 y de los problemas geopolíticos en Europa, muchos países están enfrentando crisis económicas, por lo que estos testimonios están volviendo a hacerse virales en las redes sociales.

“Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, remarcó en entrevista para la BBC.