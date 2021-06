No pude entrar a la clase, me metí al narco: Joven armado se viraliza en Tik Tok

Culiacán, Sinaloa.- En Tik Tok se viralizan videos de todo y recientemente se difundió uno donde se muestra un joven armado diciendo un mensaje para su maestro.

El joven armado está vestido con ropa camuflajeada, usa radio y todo el equipo táctico.

En el video el joven no identificado dice lo siguiente: "Díganle al profe que no pude meterme a clase, que me metí a "chambear" con "La Chapiza", ahí disculpen amigos".

Leer más: ¡Atención! Sedena busca a mujeres que quieran unirse a la Guardia Nacional

El video fue compartido por por el usuario de nombre @StiloCuliacán.

"La Chapiza" es un grupo liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes están tratando de extender su territorio y dejar fuera a la célula criminal que dirige su socio, Ismael "El Mayo" Zambada García.