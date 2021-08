"No puedo encontrar el amor, los hombres me abandonan cuando descubren mi trabajo"

Reino Unido.- Una mujer relató que no puede conseguir una cita porque los hombres la abandonan cuando descubren lo que hace para ganarse la vida.

Amanda Sommer, de 27 años de edad, dejó su trabajo como asistente de vuelo para ganar 20 mil dólares al mes en OnlyFans, pero dice que no puede conseguir una cita con hombres.

La modelo de OnlyFans ha insistido en que no todo es lo que parece, ya que ha sufrido de "soledad" y ha luchado para encontrar el amor.

La joven dice que los hombres a menudo la abandonan cuando descubren lo que hace para ganarse la vida, y ella está "frustrada" porque los hombres no son lo suficientemente "abiertos" como para aceptarla por lo que es

El último novio que Amando tuvo, se alejó de su relación después de que descubrió su nueva carrera, y ahora otros hombres con los que intenta salir, siguen haciendo lo mismo.

Ella dijo: "Sigue sucediendo los chicos con los que me relaciono siguen descubriendo y también se enojan porque les mentí sobre lo que hago, pero si fuera sincera con ellos, no querrían tener nada que ver conmigo".

Estoy muy frustrada porque parece que no puedo reprimir a un novio por esto. Creo que los chicos deberían tener una mente más abierta. No es justo

Amanda cree que los hombres con los que sale están "celosos" de hablar con otros chicos en la aplicación basada en suscripción, además de envidiar el dinero que gana.

La hermosa modelo se ha "cerrado" desde que comenzó su carrera en OnlyFans, y ahora sufre de "soledad".

Relató al medio The Sun que desde que hace esto, ha sufrido soledad y ha trabajado duro durante un año, pero no ha tenido oportunidad de disfrutar un poco del dinero.

Cuando Amanda encuentra al hombre perfecto para ella, quiere a alguien que esté listo para una aventura.

Ella dijo: "Realmente me gustaría alguien que sea aventurero y en el que no me quede atrapada por dentro. Alguien a quien le guste ir de vacaciones y esas cosas".

"Me siento harta en este momento y he estado soltera durante mucho tiempo y a nadie parece gustarle y darle una oportunidad".