¿No qué muy ambientalista? AMLO exhibe a Eugenio Derbez con empresa que unió cenotes y desvió ríos

"Del diálogo pues resultó que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el dialogo, dijeron que no, ¿cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros, y quería que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos, y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación, entonces lo mejor para que no nos usen porque ya sería el colmo, no, que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos", mencionó AMLO acerca del diálogo que se tenía previsto con los famosos ambientalistas.

Andrés Manuel López Obrador declaró que el Tren Maya no afectará ningún río submarino o cenote, pero dijo "Que sí hay quienes han afectado cenotes y ríos submarinos y los pesudo-ambientalistas y artistas no protesta".

