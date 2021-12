"No sabía cómo reaccionar", exalumno le envía 180 mil dólares en efectivo a su profesor

Estados Unidos.- Un maestro de la Nueva York, Estados Unidos, recibió por medio de correo 180 mil dólares que presuntamente un exalumno se lo había enviado con la condición de que ayudara a los alumnos de tercer y cuarto grado que se están especializando en física y matemática.

El científico y profesor de física de The City College of New York, Vinod Menon, recibió un paquete que tenía varios meses de retraso, este tenía sello de envío postal desde Florida en noviembre de 2020, pero debido a que las clases no eran presenciales lo encontró diez meses después, el 01 de septiembre, sin embargo la noticia se acaba de hacer viral luego de que la junta directiva aceptara el dinero al concluir que era de origen honesto.

Cuando el maestro volvió a la universidad encontró una caja de cartón en el correo, al abrirla no creía lo que estaba viendo, eran pilas de billetes de 50 y cien dólares, los cuales daban una suma de 180 mil dólares.

"Nunca había visto este tipo de dinero en la vida real en forma de efectivo", dijo el docente.

Dentro del paquete también había una carta sin firmar, donde el donante decía que había sido un alumno que se graduó de dicha institución con una especialidad en física y matemática y que posteriormente obtuvo una maestría en física, luego un doble doctora en física y astronomía.

"Suponiendo que tenga (un) poco de curiosidad por saber por qué estoy haciendo esto, la razón es sencilla: la excelente oportunidad educativa disponible para mí, que aproveché al máximo en CCNY (y Stuyvesant High School), me dio la base para seguir desarrollándome", decía parte de la carta.

Cuando el maestro leyó la carta se sintió orgulloso además de que en ella se pedía que el dinero se utilizara en apoyar a estudiantes de tercer y cuarto año que se especializaban en física y matemáticas que necesitan algún apoyo financiero para continuar con sus estudios.

Tras el hallazgo del dinero, investigador de la CCNY, el Departamento de Policía de la ciudad el Servicio Portal, FBI y el Departamento del Tesoro confirmaron que el dinero era legal y estaba limpio pero no se pudo identificar al donante.