"No se quejen de su trabajo godín", Joven con postgrado acepta trabajo de 5 mil pesos al mes

Ciudad de México.- “No se quejen de su trabajo godín”, este fue el mensaje que dejó un joven en las redes sociales luego de explicar la difícil situación de desempleo que enfrenta él junto a miles de mexicanos a causa de la pandemia de covid.

Tal mensaje fue emitido por un usuario de Tik Tok identificado como @MauKaisem, quien usó la plataforma para mostrar una larga fila de personas que estaban en busca de un empleo temporal.

“Es una fila para un apoyo de gobierno con un trabajo temporal donde te pagan 5 mil pesos y trabajas de lunes a viernes, sales a las 3”, explicó.

MauKausem detalló que tiene una licenciatura y posgrado en Mercadotecnia, pero perdió su empleo a inicios de la pandemia en México y desde entonces le ha sido difícil encontrar un nuevo trabajo.

“No es por menospreciar la ayuda, pero tengo licenciatura en Mercadotecnia, estudié un posgrado en Mercadotecnia y llevo un buen rato sin encontrar un trabajo. Olvídate uno que te paguen bien, no hay trabajo”, dijo.

Añadió que el pago que ofrece la convocatoria para la que se postuló es de 5 mil pesos mensuales, mientras que en su primer empleo como profesionista era de 15 mil al mes.

“Lo máximo que he ganado son 15 mil pesos mensuales y me dijeron de este de cinco mil pesos y dije ‘va’. Es mucho menos de lo que ganaba en mi primer trabajo saliendo de la carrera”.

Por lo anterior, exhortó a las personas que aún conservan sus trabajos a no quejarse,

“No se quejen de su trabajo de godín. Yo al igual que ustedes estuve en un trabajo de godín y por cuestiones de la pandemia se me acabó el trabajo y no he podido conseguir trabajo”.

A las pocas horas de su publicación, el video superó las cien mil reproducciones y obtuvo cientos de comentarios. Algunos usuarios le desearon buena suerte al joven en su búsqueda de empleo, mientras otros le recriminaron por la elección de su carrera.

En un segundo video, el tiktoker explicó que antes de la pandemia trabajaba para una empresa dedicada a la organización de evento, pero este tipo de actividades fueron suspendidas por las medidas de prevención sanitaria. Ante la baja demanda de dichos servicios, fue despedido.