"No sirven para nada, se fugaron varios", Chávez Jr sobre la clínica de rehabilitación de su papá

Culiacán.- Ya no es extraño que Julio César Chávez Jr. use sus redes sociales para tocar temas polémicas, en esta ocasión aseguró que la clínica de rehabilitación de adictos de su papá, JC Chávez González, no sirve.

Fue en una transmisión en directo hecha en su cuenta verificada de Instagram "jcchavezjr" que el hijo de la leyenda hizo la declaración y además agregó que se escaparon "varios" internos el martes 8 de febrero.

"Sí tomaba en el 2017, tomaba mucho alcohol, pero después de que me metieron a la clínica por primera vez yo tenía mucho, mucho dinero y les gustó que me quedara dentro durante cuatro cinco meses para estar disponiendo de ello", dijo JC Chávez Jr sobre su familia, para después considerar la acción "negligencia" de la Clínica Baja Del Sol.

Tras esto, el mayor de la dinastía Chávez afirmó en el live que "hoy se les fugaron como...creo que varios pacientes", acción que adjudicó a una especie de karma por las presuntas malas acciones del centro de rehabilitación.

"Es porque todo lo que haces malo se devuelve...la clínica de mi papá está peor, hoy se fugaron varios y está peor, no se trata de mentir", expresó.

Julio César Chávez Jr tocó otros temas en la transmisión, como sus problemas familiares, una cifra económica que supuestamente le robaron, una fiesta por su cumpleaños que hará el próximo fin de semana, entre otros.

