¡No solo conduce! Markitos Toys entra a la cocina para preparar este platillo

Culiacán.- Los huevos son alimentos consumidos por muchas personas en México y el mundo, algunos acostumbran hacerlo por las mañanas, otros a cualquier hora, pero siempre son un alimento nutritivo, rápido y sencillo de preparar. Alguien que acostumbra desayunar el producto de gallina es el influencer Markitos Toys, quien mostró sus habilidades en la cocina.

Al inicio de su video "RETO DE POLICIACAS EN LOS CAN AM | 1RA PARTE | MARKITOS TOYS", publicada en el canal de Youtube que lleva su nombre artístico, grabó como es una mañana típica en su hogar.

El popular youtuber nacido en Culiacán, Sinaloa, dejó de lado por un instante sus autos de lujo y la velocidad para que sus seguidores vieran que también prepara sus alimentos y no todo lo compra o consume en el sushi "Ranch Roll", ya característico de sus publicaciones.

Aunque muchos podrían pensar que Markitos Toys se prepararía comida con ingredientes caros o poco comunes, en su video dio muestra de sus gustos sencillos al cocinar unos típicos huevos revueltos sin acompañamiento.

En el clip se observa cómo los pone sobre el sarten caliente, les echa sal y luego los revuelve. Un platillo básico pero funcional y lleno de proteínas.

El también empresario resaltó que no es chef y no es bueno para cocinar, por lo que sus suscriptores no deben esperar que el resultado final de sus preparaciones sea de gran presentación y complejidad. Este video podría ser el nacimiento de una nueva faceta de Markitos Toys, quien poco se le ve preparando alimentos.

