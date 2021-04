"No soy cómplice": Así se justifica la joven atacada por Rodolfo Corazón

Los Mochis.- Este 19 de abril se hizo tendencia en redes sociales un nuevo capítulo del asesinato del perrito Rodolfo Corazón, quien fue atacado brutalmente con un hacha en Los Mochis, Sinaloa.

En esta ocasión fue la usuaria de redes sociales Roma Puente quien dio su versión de los hechos, aclarando que ella no tuvo nada que ver en la agresión al canino y que solo fue víctima de una mordida en el rostro. Además, dijo que no es "cómplice".

Para comprobarlo agregó un par de fotos en la que se le ve mordida de la cara con una gran herida en la parte superior de la nariz, y otra de menor tamaño en su mejilla izquierda.

Otro punto que llamó la atención es que se le ve la mejilla roja, detalle que inició un debate sobre si fue producto de la supuesta agresión de Rodolfo Corazón o si la joven se encuentra maquillada con rubor.

La versión:

La mujer aseguró en redes sociales que fue el pasado 21 de marzo cuando su madre le mandó a la farmacia, pero al regresar se encontró con la sorpresa de que el perrito estaba afuera de su casa intentando entrar a su cochera.

Detalló que el animal no es "tan grande como lo pintan", pero que aún así al no dejarlo entrar le atacó salvajemente. Según sus palabras, ella mide metro y medio, lo cual justificaría que sí le alcanzó el rostro.

"No estoy a favor de lo que le pasó al perrito, no soy cómplice ni tuve nada que ver para que se me satanice como todo el mundo está haciendo", escribió la joven en redes sociales como argumento a su favor.