¡No spoilers! Joven propone matrimonio a su novia en el estreno de Spider-Man: No Way Home

México.- A través de redes sociales ya circulan spoilers de Spider-Man: No Way Home, así que para los que no la hemos visto tratamos de evitarlos pero una de las imágenes que se han hecho viral es la propuesta de matrimonio de un joven a su novia.

El estreno de Spider-Man: No Way Home finalmente ha llegado a nuestros cines y los boletos se agotaron inmediatamente, y los fans del Hombre Araña acudieron al estreno disfrazado del querido personaje para tomarse fotos para recordar el momento, pero un joven aprovechó la situación para proponerle matrimonio a su novia en la sala de cine frente a los fanáticos.

En redes sociales usuarios compartieron la imagen de la romántica propuesta arácnida de matrimonio en la sala de cines de la cadena Cinépolis.

Leer más: Millonario vive en camioneta y come comida enlatada de hace 50 años tras abandonar Harvard

De acuerdo con la imagen compartida por la cuenta de Twitter de Cinépolis, la imagen fue difundida por la usuaria @reyreypelcastre, aunque se desconoce el estado donde ocurrió.

La propuesta de matrimonio durante el estreno de Spider-Man: No Way Home se volvió viral

"Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine antes de #SpiderManNoWayHome @Cinepolis", escribió la usuaria con la imagen que ya acumuló más de 5 mil likes.

Mientras que la cuenta de Twitter de Cinépolis citó el Tweet y puso: "No estoy llorando. No estoy llorando. No estoy llorando", con emojis de corazón por el romántico momento.

Una usuaria le respondió: "Jajaja es lo más hetero de la vida que he visto".

Otros internautas criticaron o se burlaron de la propuesta de matrimonio del joven, ya que lo consideraron como algo muy "otaku" (persona muy aficionada al anime y al manga).

"Qué pena"; "Otaku nivel dios", incluso agregaron que sintieron "cringe"

Sin embargo, otros festejaron la propuesta de matrimonio y celebraron a la pareja.

Recuerda, si todavía no has visto la película y no quieres spoilers, evita leer los comentarios de la imagen porque hay usuarios de redes sociales que no respetan.

Leer más: Reto viral de Navidad: halla al oso escondido entre los renos en 30 segundos