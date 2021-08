"No te preocupes, solo pagarías lo que te diga"; mujer busca padrinos de bautizo y se vuelve viral

Monterrey.- Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de que sin importar que su hija ya había sido bautizada hace un año y con otros padrinos, busco quienes fueron los nuevos padrinos de su pequeña para que se hicieran cargo de los gastos de toda la fiesta.

La polémica conversación fue compartida en redes sociales luego de que Yoanna una mujer de monterrey evidenció a su amiga Damaris que pese a no tener una relación cercana de convivencia decidió buscarla para que ella junto a su pareja fueran los padrinos de la fiesta de bautizo de su hija, pues la mujer ya había hecho todo el presupuesto con todo y proveedores y solo quería que pagaran la cuenta.

Esto ya que Damaris había visto que su amiga se encontraba bien económicamente pues a través de las historias observaba que tenía casa propia y estaban muy estables.

La conversación fue compartida en redes sociales

"Mario y yo lo hemos pensado mucho y te lo juro... he visto por tus historias y se ve que tú y tu novio están muy bien ahorita que ya se casaron que están casados, están estables y tienen casa propia", Damaris menciona en la conversación y agrega que por ello decidieron seleccionarlos como padrinos de su hija.

A Yoanna le pareció extraño que la contactará de esa manera y pregunto el por qué quería que fuera la madrina de su hija, pues hasta donde sabía el bautizo había sido el año pasado.

“Si mira, es que el año pasado bautizamos a Kate en la iglesia y pues ella estaba muy chiquita, tenía apenas un año y como estaba la cuarentena no le hicimos fiesta ni nada por lo mismo, pero ahora queremos otra vez bautizarla pero no en la iglesia, no más haríamos la fiesta”

Ante la respuesta tan directa de su amiga, Yoanna solo respondió ironicamente si lo que buscaba era que pagaran la fuiesta de bautizo a lo cual recibió un sí.

E incluso una serie de puntos que supuestamente le favorecian, pues por tratarse de ser solo la fiesta, se evitaría ir a las platicas religiosas, e incluso ya tenía todo planeado para que se evitara el andar buscando proveedores pues le enviaría los recibos para que los pagara.

"Mira yo ya tengo todo planeado, tú no tendías que preocuparte por anda. Tú madamas pagarías lo que te diga, te paso los recibos y todo".

Tras esa respuesta, Yoanna agradeció que haya sido tomada en cuenta para ser la madrina, y mencionó que al tratarse de un evento tan importante para la familia, lo mejor sería que los padrinos fueran personas que conozca pues tenían mucho tiempo sin hablarse y no era algo que se debería tomar a la ligera.

Respuesta que causo el enojo de Damaris ante el "egoísmo" de su amiga pues le recordó que no tenía hijos u otras responsabilidades y lo más importante sería que tendría a una "ahijada", que sería como su hija.