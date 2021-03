No te va a cuidar de la muerte: cura le arrancó el cubrebocas a una mujer

Honduras.- A través de redes sociales circula el video de un sacerdote del noroeste de Honduras que muestra cuando le arranca el cubrebocas a una mujer.

El cura salió a pedir disculpas después de haberle quitado el cubrebocas a al menos dos feligreses el pasado domingo porque consideró su uso como una "babosada".

El hecho ocurrió en la conmemoración del Domingo de Ramos, en el municipio de Corquín, departamento de Copán y el polémico acto quedó registrado por el canal de TV Copan Sur.

Las imágenes fueron difundidas por medios locales y provocaron fuertes reacciones en su contra en las redes sociales.

"No perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Mire, yo miro toda esta babosada, ve...", dice el sacerdote mientras le arranca el cubrebocas a la mujer. "Mierda, ve", exclamó el cura para luego lanzar lejos la mascarilla.

En las imágenes también se observa que le retira el cubrebocas a otro asistente que "son un negocio" y que no dejará entrar a misa a quienes estén con tapabocas.

El sacerdote fue identificado como Rolando Peña de 60 años de edad, quien lleva una causilla roja como lo manda el calendario litúrgico de Semana Santa y quien no usó ningún tipo de protección a pesar de la pandemia de Covid-19.

"Mire yo como ando, ve... Quítesela, vámonos libres, descubrámonos", aseguró el sacerdote. "La muerte nos va a llegar de cualquier forma, esta babosada no te va a cuidar de la muerte", dijo Rolando Peña. "No me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas", insistió.

Cabe señalar que este lunes fue entrevistado por el canal HCH, donde el sacerdote justificó su actitud y su forma de ser, diciendo que solo estaba bromeando.

"Tenemos que tener la confianza en Dios. Esta babosada (la mascarilla), yo la uso, pero esto no me va a salvar de un cáncer, de una anemia o de cualquier otra enfermedad. La gente malinterpreta las cosas que yo digo", aseguró y mencionó que si a alguien le afecta, pide perdón, pero que es su manera de ser.