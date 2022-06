"No te voy a cancelar", Joven confronta a conductor de Uber que quería 'estafarlo'

Cuantas veces nos ha pasado que pedimos un taxi de plataforma y tenemos que esperar un buen para que llegue, algunas veces es tanto que terminamos cancelando y por lo tanto pagando una “multa” por no cancelar antes del tiempo permitido.

Esto le iba a pasar a un usuario de Uber, sin embargo se puso bien listo y se dio cuenta de que el conductor no tenía pensado pasar por él, ni cancelar tampoco, así que él le aplicó la misma, grabó la conversación y lo compartió en redes sociales.

Fue el usuario de Tik Tok @mb131205, quien compartió la jugada que le intentanba hacer el supuesto conductor de Uber, y tan pronto como publicó el video se convirtió en viral.

En el video comenta el usuario que al parecer el condutor no quiere pasar por el usuario, pues ya tiene aproximadamente 40 minutos y aparecía en el mismo lugar, por lo que el joven lo confrrontó a través de mensajes dejándole en claro que no cancelaría el viaje.

“¿Tas bien, si vas a venir? ¿Todo tranqui? Yo esperando. No te voy a cancelar si eso quieres”, fue el primer mensaje que envió el joven.

A lo que el conductor respondió: “No le hagas a mí me da igual, suerte”

“Y yo ‘va’, no se haga, mi perro, cancélele. Mi Didi llegará primero, no voy a cancelar’”, dijo el cliente.

“No me interesa, estoy tranquilo en casa”, respondió el conductor del Uber.

Finalmente, el joven mencionó al conductor que él no cancelaría y dudaba mucho que se quedara así, pues en algún momento debía trabajar, aunque al final no dijo si siempre canceló o no, pero mostró los datos del condutor para que las demás personas se pusieran atentas.

Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, “ese mismo video mándalo a Uber, hace tiempo mandé uno igual y me dieron bonos para futuros viajes”, “hubieras ido a su casa jajaja”, y “Y qué pasó? Porque a mí me ha pasado pero Uber te asigna a otro conductor si se tarda mucho el 1ro, si cancelaste?”