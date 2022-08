"No tengas miedo. Queremos que seas feliz", abuelo de casi 100 años envía mensaje a su nieto gay

Mientras que algunas personas de la comunidad LGBT pasan por momentos muy difíciles por la poca aceptación de sus familiares y lo que esto pueda causar, un joven compartió algo que sorprendió bastante en redes sociales.

Se trata de Abel, quién publicó una enternecedora anécdota junto a sus abuelitos, que se ganó el corazón de miles de personas.

Resulta que Abel le confesó a su abuelo de 92 años que es gay, tras esto la pareja de abuelitos pidió hablar con él, lo que resultó en una hermosa conversación con su familiar.

"Tu con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son", dijo el abuelo, acompañado de su "Yaya".

El señor de 92 años se refería a todas las personas de la comunidad LGBT que han presentado problemas en sus vidas debido a su preferencia, incluyendo a la represión, por eso le ofrecía "no tener miedo" con ellos.

Reflexionó luego que los tiempos están cambiando: "Eso hoy ya no existe porque la Yaya y yo queremos que seas feliz".

Además, el abuelito junto a su Yaya, le dijo de corazón a su nieto gay lo siguiente: "queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida, y ser libre".

El mensaje de aceptación y amor del abuelo a su nieto gay conmovió tanto al joven que lo compartió en Twitter.

Varios aplaudieron en redes la actitud del abuelo y su apertura, además que elogiaron a Abel por abrirse con sus familiares y "salir del closet".