'No tienes derecho a humillarme', maestra explota contra alumno VIDEO

México.- A través de redes sociales, se dio a conocer un video sobre una maestra teniendo una discusión con un alumno, quien presuntamente la había humillado.

El video, que primeramente fue subido a la plataforma Tik Tok, fue grabado por alumnos que entre risas observan a su compañero siendo reprendido por la maestra.

El joven había amenazado a la maestra, lo que descontroló la situación, pues ya no aguantó más el comportamiento de su alumno.

Me has humillado de una y de otra y de otra forma y todavía me amenazas”, menciona la maestra.