No todo es "miel sobre hojuelas". Modelo de OnlyFans advierte sobre consecuencias de subir contenido

En los últimos tiempos, OnlyFans ha adquirido mucha fama entre los internautas, lo que ha hecho que la plataforma se convierta en una espada de dos filos para las modelos que suben su contenido en la misma.

A través de su cuenta de TikTok (@nenirrisarabia), una modelo de dicha plataforma de contenido exclusivo, muchas veces intimo, habló a sus seguidores sobre su no tan dulce día a día tras que decidiera subir fotos y videos a OnlyFans.

La joven, identificada como Génesis Sarabia, quien cuenta con casi 200 mil seguidores en la red social china, relató la experiencia que ha tenido después de subir contenido a OnlyFans y cómo eso ha cambiado sus relaciones sociales.

Fue desde julio de 2021 cuando la joven, quien vive en Mazatlán, Sinaloa, se inició en el mundo de la venta de contenido por dicha plataforma. En este sentido, a poco más de un año de incursionar en este ámbito, la modelo manifestó que siente la responsabilidad de advertir a la gente lo que puede ocurrir una vez que tomas la decisión de adentrarte en la plataforma.

"He pedido muchos Uber o he pedido comida a la oficina o a mi casa, o en la calle... y en cualquier lugar, de repente llega alguien que me conoce, alguien que dice 'oye, yo te tengo en Facebook', 'oye, yo te he visto', 'oye, yo he comprado contenido", comentó.

Génesis señaló que los momentos que la sacan de quicio es cuando, por ejemplo, los conductores de Uber pretenden que les pague el viaje mostrándoles fotos o videos que sube a OnlyFans.

Asimismo, la joven modelo dio a conocer que, tras abrir su cuenta en OnlyFans, muchas personas ya no la toman en serio, e incluso, quienes son cercanos a su círculo social la suelen dejar de lado.

"Las personas ya no te toman en serio, hablan mal de ti, me ha tocado que hay amigas que llegan y me dicen 'este vato acaba de decir: ella es la mujer perfecta, lástima que tiene Only'", relató.

En este sentido, reveló que, pese a que lleva tiempo tomando terapia, siente que la gente la ve y la señala, además de creer que susurran cuando se le quedan observando. Aunado a ello, aunque reconoció la protección que brinda la Ley Olimpia, remarcó que hay muchos otros peligros.

Te recomendamos leer:

"Mis papás no saben, no quiero que se enteren, llevo un año en esto, neta rezo que no se enteren con esto porque no quiero un drama", refirió acerca del ámbito familiar indicando que, a la fecha, sus padres desconocen que sube contenido a OnlyFans.