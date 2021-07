Nos están matando. Influencer cubano clama por ayuda a Joe Biden para que intervenga en la crisis de Cuba

Cuba.- Adrián Herrera, un influencer cubano, pidió ayuda al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, el joven solicita que les ayuden a devolver la liberta al pueblo de Cuba y asegura que en las calles, durante las protestas, están matando a las personas.

En un video en inglés que está dirigido específicamente al mandatario estadounidense, y que Herrera compartió con sus miles de seguidores en sus plataformas digitales, explicó que ha participado en protestas opositoras, ahora es viral en el marco de las históricas manifestaciones en ese país.

El mensaje fue enviado desde La Habana, con el fin de pedir la intervención de Biden, para alcanzar la libertad en Cuba, además, asegura que al compartir icho mensaje, no tiene miedo e morir, sin embargo, quiere la liberta para “su familia, amigos, para el pueblo”.

Estaremos en las calles cada día pidiendo libertad y no me importa si muero... Tú tienes el poder de hacernos libres, dice el influencer dirigienose a Biden.

“No quiero una guerra, solo si ellos no quieren dejar el gobierno. No pedimos una intervención militar solo porque la queremos o porque deseamos que ellos desaparezcan, lo pedimos porque ellos están armados, están matando a la gente. Nos van a matar y el mundo no se va a enterar”, continua el joven en otros fragmentos del mensaje de más de 11 minutos y medio de duración.

El clip destaca el descontento de los opositores al gobierno cubano por los controles a redes sociales y uso del Internet, así como la imposibilidad de protegerse legamente de esas y otras violaciones a los derechos.

Herrara dijo para CNN, que tras grabar el video, ha buscado tener mayor seguridad personal, ya que se ha sabio e casos e influencers y otros opositores fueron arrestados por mostrar su inconformidad hacia el gobierno.

Uno de los casos más sonados es el de la influencer Dina Star, quien fue arrestada justo cuando se encontraba en medio de una entrevista en vivo ese su domicilio en Cuba, justo en el momento de la entrevista llegó la policía a casa de la youtuber para llevársela.

Video completo: