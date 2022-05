"Nos iba a matar a mi y a mis perras": Pitbull salva a su dueña de ser asaltada

México.- Una usuaria de Twitter relató su terrible experiencia durante un intento de asalto, pero gracias a una de su perras, puedo salir ilesa.

A través de Twitter la joven con el usuario @silnersessian, contó cómo es que casi iba a ser asaltada cuando iba a su casa.

"Me acaban de tratar de asaltar a tres cuadras de mi casa, llegó un vato por atrás de mi y me jaló la capucha de la sudadera, me estaba ahorcando cabr*n y me dijo que le diera mis cosas. Yo venía con mis dos perras, una de ella es una pitbull y la neta, se descagó al vato". Escribió la joven en el hilo de Twitter.

Leer más: El último mensaje de Kailia Posey, la niña del meme que se hizo famosa por su mueca

Continúo explicando que soltó a su perra cuando vio que tenía al presunto criminal prensado, el asaltante comenzó a gritar que la iba a matar a ella y a sus perras.

"No sabía si correr y dejar a Ofelia (mi perra) ahí o qué hacer. El vato empezó a patear a Ofelia y aunque la escuchaba chillar con las patadas ella no soltó".

La perra brincó al hombreo del presunto asaltante y le pegó otra mordida, fue cuando el hombre comenzó a sangrar y en ese momento se acerca otro sujeto en una moto y le gritó que el ruido estaba llamando la atención.

La joven relató cómo su perra la salvó / Foto: Captura

"Vi que este tipo quería sacar algo de su pantalón, me imagino una navaja o algo pero no podía".

La joven menciona que el sujeto se logra zafar y comienza a correr hacia la moto y ella se va al lado contrario y comienza a llamar a su perra Ofelia, mientras Oriana, su otra perra estaba espantada. Inmediatamente intentó llamar al 911 pero la patrulla nunca llegó y al volver a marcar, le dijeron que acudiera al Ministerio Público.

La usuaria detalla que no le quitaron nada pero que se encuentra enojada porque no puede ni salir a pasear a sus mascotas a la esquina y que si no tuviera a Ofelia, le hubieran robado o hacer algo más.

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas y la Ofelia", la usuaria agradeció a las personas que le mandaron mensaje.

Internautas comentaron el hilo de Twitter y agregaron sus historias donde fueron víctimas de un delito y fueron salvadas por un perro.

"Hace unos meses iba caminando del trabajo a mi casa y un tipo me siguió, cerca de mi casa hay un perrito callejero, no sé si ellos huelen el peligro, pero le empezó a ladrar al tipo y le lanzó mordidas, ladraba y me veía como diciendo: corre, yo me encargo. Gracias perrito".

Otra usuaria contó que durante la madrugada iba a su trabajo y dos perritos la acompañaron como si la estuvieran defendiendo.

Leer más: Supuesta funcionaria de la FGR choca con triciclo y amenaza con llamar a todo su equipo