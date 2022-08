Novia cancela boda porque su pareja no incluyó comida vegana en menú

¿Razones para cancelar una boda? Seguramente se te ocurren algunas, pero ¿Hacerlo porque en el menú no se incluyó cierto tipo de comida? Eso pasó en una historia que se volvió viral en las redes sociales, donde se dio a conocer que la novia decidió cancelar el evento nupcial debido a que no se iba a dar comida vegana.

En los últimos tiempos cada vez más personas deciden llevar una dieta libre de alimentos de origen animal como forma de solidarizarse ante los abusos y maltratos que sufren estos ejemplares en los establecimientos donde son criados.

Fue mediante la red social Reddit donde se viralizó la historia de una usuaria identificada como SarahJake2022, quien relató que junto con su novio tenían planes de unir sus vidas pronto.

No obstante, detalló que, pese a que estaban de acuerdo en la mayoría de las cosas, había una en particular en la que no habían podido llegar a un consenso: la comida. No obstante, aun así decidieron seguir con la planificación de la boda.

Al señalar que tanto su familia como ella son veganos por, entre otras cosas, los problemas de salud que sufren, la internauta destacó que su novio y sus parientes son 100% carnívoros, por lo que al proponerle a su pareja incluir algunos platillos veganos en el menú del evento este se negó, ello argumentando que era "una pérdida de dinero".

"Mi familia y yo somos veganos y hay muchas razones por las que elegimos este estilo de vida y una de ellas es que tenemos un historial de problemas de salud”, narró en la publicación viral de Reddit.

Pese a ello, optó por añadir comidas veganas, pero después se enteró de que su prometido había cancelado todos esos platillos sin que se lo consultara previamente, por lo que, tras llamarle varias veces a su trabajo y que este le cancelara las llamadas, fue directamente a donde él laboraba.

"Lo confronté y me volví loca. Se quedó atónito al verme. Primero, dijo que fue idea de su madre y después dijo que me fuera a casa porque estaba haciendo una escena en la oficina”, apuntó.

Como era de preverse, la discusión siguió en la casa que ambos compartían, donde ella le reclamó que, habiendo tantas opciones de carne en el menú de la boda, no había problema con tener también platillos libres de ingredientes animales, tomando en cuenta que ella también estaba pagando la boda.

Sin embargo, el hombre siguió negándose a añadir la comida vegana, uniéndosele su madre, quien le escribió a su nuera enfatizando que añadir ese tipo de comida solo haría que ambos perdieran su dinero, recordándole que el evento también lo estaba costeando su hijo.

La historia terminó mal, como narra la internauta, ya que tomó la decisión de anular el compromiso, pues remarcó que al quitar los platillos veganos del menú de la boda sin habérselo consultado demostró que prioriza a los demás que a ella misma.

"Le devolví el anillo y cancelé todo. No podía imaginarme viviendo así por más tiempo, teniendo que caminar sobre cáscaras de huevo por su familia y permitiéndole, básicamente, anular mis opiniones y tener la última palabra sin importar qué. El matrimonio se trata de compromiso y él no tiene nada que perder, pero eligió hacer esto conmigo y mi familia”, concluyó el post viral.