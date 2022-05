Novia termina bailando con figura de cartó de su amado tras posponer la boda cuatro veces

Amanda y Sam Greenberg, de Maryland, Estados Unidos, habían pospuesto su boda cuatro veces, a causa del Covid-19, y estaba punto de llevarse a cabo, pero 3 días antes de la celebración, Sam enfermó con el virus.

Así que la pareja tomó una drástica decisión y luego lo compartió en su cuenta de TikTok, donde pronto se convirtió en viral, por lo insólito del caso.

Fue a través de la cuenta @ammiller879, donde se compartió un video en el que apareció Amanda festejando en un salón de baile con la melodía “Let’s Get Loud” de Jennifer López, ahora la grabación cuenta con más de un millón de reproducciones.

Para describir el video, Amanda escribió: “cuando tu esposo contrae COVID tres días antes de tu cuarta celebración pospuesta... tus hermanos te acompañan con el cartón de tu esposo recortado”.

Pronto el video de Amanda se hizó viral aunque generó un sinfin de comentarios a favor y en contra por el hecho de haber llevado la celebración sin su esposo presente y optar por bailar con una silueta de cartón en su lugar.

“Hubiera cancelado a todos los invitados y solo hubiera tenido mi boda conmigo y mi esposo”, indicó una mujer.

“¿Por qué la gente no tiene 3 días antes de que probablemente no le devuelvan el dinero y los invitados probablemente no puedan cancelar sus viajes para recibir reembolsos? Disfrute de lo que pueda”, se puede leer en otro comentario.

Amanda, de 34 años y Sam, de 32, se había casado legalmnte el 31 de enero de 2021, en “una boda improvisada que organizamos en una semana”, afirmó el novio, y más tarde se haría una celebración en grande.

Sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19, la pareja tuvo que postergar la celebración hasta el 30 de abril de 2022, en las instalaciones del Hyatt Regency Chesapeake Bay, pero ocurrió algo inesperado, Sam dio positivo a coronavirus tres días antes de la fiesta, así que no pudo estar presente en su propia “boda”.

Cuando se enteraron del resultado positivo, ambos estuvieron de acuerdo en cancelar el evento, pero se dieron cuenta de que perderían todo el dinero destinado a la celebración, “incluso el hotel necesitaba 72 horas de anticipación para cancelar y recuperar todo su dinero”, dijo Amanda.

Pero ella no quería celebrar la unión en matrimonio sin su esposo, por lo que el hombre apareció de forma virtual durante toda la noche y disfrutó de muchos momentos especiales. Incluso, Amanda recibió una figura de cartón de su ahora esposo.

“Sabía que era la decisión correcta. Tendría la oportunidad de verse como una novia y sentirse como una novia frente a todos sus amigos y familiares y bailar con su padre. Aunque yo no estaba allí físicamente, Quería que se sintiera especial ese día. Y afortunadamente, ese fue el resultado”, le reveló Sam al mencionado medio.