Novia va con todo y cura al trabajo de su pareja y le exige casarse (VIDEO)

Estados Unidos.- Si alguna vez pensaste en casarte, es probable que tengas en tu mente una ceremonia rodeada de todos tus familiares y demás seres queridos, con una recepción llena de buena vibra, buena música, diversión y mucho amor, pero tal vez ese no fue el sueño de la mujer que verás en el siguiente video viral.

Todo sucedió en Las Vegas, Estados Unidos (EEUU), donde una bella mujer entró vestida de novia al trabajo de su pareja para exigirle que se case con ella, pero no fue sola, llegó acompañada por su dama de honor y más importante aún, por el cura/padre que los uniría para siempre.

En las imágenes se puede ver a la joven fémina entrar con sus acompañantes a una tienda de la popular cadena estadounidense Target, aparentemente harta de que su novio le diera "el avión" y pusiera pretextos para programar la fecha del evento.

Cuando el sujeto la vio llegar, dejó de acomodar disfraces de halloween y quedó impactado con el inesperado momento. Algo de lo que más llamó la atención fue la amenaza que la mujer hizo, insinuando que si no se casan pronto terminarían su relación.

Me pusiste este anillo en mi dedo hace dos años y es hora de hacerlo o salir. Nos vamos a casar ahora mismo o me voy. Estoy fuera. He terminado", se escucha decir a la novia en inglés.