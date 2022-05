¡Nuevos detalles! A 30 años del asesinato de Chalino Sánchez, aparece presunto TESTIGO

Culiacán.- El pasado 16 de mayo se cumplieron 30 años desde que fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el cantante de música norteña, Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez, momento desde el cual acrecentó su mito como uno de los grandes intérpretes del regional mexicano.

Desde ese momento los corridos, noticias y rumores sobre su muerte se han hecho presentes con frecuencia, sin embargo, hasta ahora, un presunto testigo presencial no había aparecido públicamente como lo hizo Aarón.

Fue en el canal de Youtube "Margarito Music", donde el creador de contenido Margarito José José entrevistó a un hombre quién aseguró haber atestiguado el momento en que hombres armados levantaron a Chalino Sánchez en calles de Culiacán, Sinaloa.

En el video de nombre "Mire cuando se llevaron a CHALINO SÁNCHEZ", el sujeto aseguró que todo sucedió después de ir a ver al cantante de "Las Nieves de Enero" y muchos otros éxitos en el entonces Salón Buganvilias, ubicado en Francisco I. Madero y Aquiles Serdán.

"Yo decidía salir un poquito...antes de que saliera toda la gente; traía unas amistades ahí que me querían seguir y quería irme temprano para no involucrarme en algo después. Pues subí al carro, agarré el Madero (boulevard Francisco I. Madero)", dijo el supuesto testigo.

Aarón explicó que, al conducir por dicha vialidad, a la altura de "la glorieta" conocida popularmente como "La Canasta", observó dos vehículos obstruyendo la calle. Al mirar torretas, supuso que era la policía, así que se mantuvo al margen.

"Se me hizo algo normal, que levante la policía a alguien. Ya cuando llegué miré que estaban prácticamente aventando a alguien hacia adentro de la Suburban. Yo me esperé porque no había forma de pasar", agregó.

En la escena del crimen habían dos mujeres que supuestamente viajaban con el "Rey del Corrido", mismas que fueron vigiladas por uno de los hombres armados. Cuando finalmente se fueron, quedaron solas.

Según las palabras del presunto testigo, habrían sido solo dos sujetos quienes levantaron a Chalino Sánchez, mismos que huyeron en dos carros: una camioneta Suburban y un carro "pequeño" cuya marca no fue recordada con exactitud. Ambos se fueron con tranquilidad por la calle Mariano Escobedo.

Foto: captura Youtube Margarito Music / Lugar donde levantaron al "Rey del Corrido"