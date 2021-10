“Nunca es tarde para ser quien eres”: El comercial de Día de Muertos en apoyo a la comunidad LGBT

México.- En un comercial inspirado en Día de Muertos, Doritos mostró su apoyo a la comunidad LGBT mostrando a una pareja de dos hombres que acuden a visitar a su familia y sacudió las redes sociales con la publicidad de su producto Doritos Rainbow.

Fue el pasado 22 de octubre cuando se dio la primera aparición de la publicidad completa de Doritos con el lema “Nunca es tarde para ser quien eres”, inspirado en el Día de Muertos y con el fin de mostrar su apoyo a la comunidad LGBT.

Leer más: Examen médico de gorila en USA causa sensación en redes sociales

El comercial es un corto animado que nos presenta una familia conformada por la abuela, mamá, papá y dos adolescentes, el cual se desarrolla en un cementerio a donde la familia asiste como conmemoración del tradicional Día de Muertos que se realiza el 1 y 2 de noviembre.

Las decoraciones y ofrendas características del Día de Muertos decoran el cementerio, entonces la abuela deja una de ellas sobre la tumba de su familiar fallecido y de ahí surge el espíritu del "tío Alberto", pariente de la familia y el personaje principal del comercial por su relevancia.

Su presencia causa una gran sorpresa a la familia y, en ese momento, el tío Alberto presenta a su pareja, Mario, quien aparece detrás suyo y es presentado a la familia por el familiar principal. El grupo se queda en silencio, pero es la abuela quien muestra una sonrisa llena de alegría.

Entonces surge el lema "Nunca es tarde para ser quien eres" debido a que el tío Alberto reconoció quién es realmente en la otra vida.

“En esta y en las demás vidas, el amor siempre sabrá cómo encontrarnos” escribió Doritos en redes sociales al compartir el anuncio de Doritos Rainbow.

Sacude las redes sociales

Los usuarios de redes sociales mostraron diversas reacciones ante la publicidad, ya que aunque algunos aplaudieron su trabajo, otros expresaron que solo se trata de lucrar con la imagen del Día de Muertos y la comunidad LGBT al mismo tiempo.

Leer más: FOTO: Modelo se hace sesión frente al ataúd de su padre y le llueven críticas

Entre los comentarios se pudo leer: “Es maravilloso como los conserva lloran por un simple comercial y dicen no ser de cristal”, “Las compañías en general no dejarán de explotar y forzar la homosexualidad en su marketing hasta el día en que deje de ser negocio”, “Que comercial tan hermoso, el mezclar la festividad más representativa de nuestro país con la visibilidad que se tiene estos días, gracias de verdad estás compañas me conmueven mucho”.